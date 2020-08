Control y Alan Wake son, probablemente, las IPs más amadas de Remedy. De esta forma, durante el State of Play del día de hoy, se reveló que AWE, el segundo DLC de Control que unirá estos dos universos, estará disponible el próximo 27 de agosto. Por el momento se desconocen los detalles de la expansión, ya que el tráiler no muestra mucho, sin embargo, está claro que los fans del estudio no deben de perderse esta aventura.

Vía: State of Play