El reboot de Anaconda está en camino

Los estudios de películas siguen mirando hacia atrás al momento de crear nuevos proyectos, pues de acuerdo con The Hollywood Reporter, Columbia Pictures está buscando reiniciar la franquicia de Anaconda con un nuevo largometraje. El portal informa que Evan Daughtery, que anteriormente escribió Snow White and the Huntsman y la más reciente Tomb Raider, ha sido elegido para trabajar en el guión.

Por el momento, no hay ningún otro cineasta adjunto al proyecto, pues según THR, esto no se tratará de un mero reinicio, sino que buscará re-imaginar el concepto original para adaptarlo a las audiencias modernas.

En la película original, un equipo de producción se adientra en las profundidades del Amazonas para buscar a la misteriosa tribu Shirishama, pero evidentemente terminan enfrentándose a un peligro mucho mayor en forma de una anaconda gigante.

Fuente: The Hollywood Reporter