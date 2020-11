El PS5 tuvo el lanzamiento más exitoso de una consola para Sony

Tal parece que el PS5 ha comenzado la generación con el pie derecho. Después de meses de anticipación, el esperado hardware de Sony ya está disponible. En la mañana del día de hoy, la compañía reveló que su nueva plataforma es su mayor lanzamiento de una consola hasta la fecha.

Sin embargo, Sony no reveló datos en específico. De igual forma, se mencionó que la compañía ya está trabajando para llevar más consolas al mercado antes de que termine el año. Esto fue lo que se comentó:

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year – please stay in touch with your local retailers.

— PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020