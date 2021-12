El nuevo juego de Wonder Woman utilizará el Nemesis System

El día de ayer durante The Game Awards 2021 se anunció un nuevo juego protagonizado por Wonder Woman. El título en cuestión está siendo desarrollado por Monolith Productions, autores de Middle-earth: Shadow of Mordor y su secuela. Pues bueno, el Nemesis System introducido en estos dos juegos volverá para esta nueva producción de la Amazona.

Aunque el tráiler no dio muchos detalles al respecto, su descripción oficial confirma la inclusión del Nemesis System:

“Este juego single-player de acción y mundo abierto introducirá una nueva historia ambientada en el Universo de DC y permitirá a los jugadores convertirse en Diana de Themyscira para unir a su familia Amazona y a los humanos del mundo moderno. Impulsado por el Nemesis System, los jugadores podrán forjar profundas conexiones con aliados y enemigos conforme progresan de una peleadora heroica a una líder digna.”

Es de asumir que esta función ya ha sido mejorada desde que la vimos por última vez en Shadow of War. Actualmente, Monolith Productions sigue contratando para el proyecto, así que es de asumir que todavía falta un buen rato para que lo tengamos entre nuestras manos.

Nota del editor: El Nemesis System definitivamente fue uno de los puntos más destacables de esos juegos. Sin él, creo que ninguno de estos dos títulos hubiera sido tan memorables y se hubieran quedado como solo “otros clones de Assassin’s Creed”.

Via: YouTube