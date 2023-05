Para muchos, lo más destacado de la presentación de PlayStation de la semana pasada fue el tráiler lleno de acción del juego de Marvel’s Spider-Man 2. Esta secuela tan esperada se ve fantástica: vimos nuevas habilidades y características, tuvimos algunos adelantos importantes sobre hacia dónde se dirige la historia y, por supuesto, es visualmente hermosa. Aunque parece estar casi lista para lanzarse, Insomniac Games ha confirmado que lo que vimos no es la versión final del juego.

Ha habido mucha preocupación entre los fans, difundiendo temores infundados entre ellos mismos acerca de los gráficos exclusivos de PS5. Muchos señalan las salpicaduras de agua y otros detalles menores del demo de juego como prueba de que esto es una degradación en comparación con las entregas anteriores de la serie. Afortunadamente, el director de la comunidad, James Stevenson, ha podido confirmar que las imágenes de juego no provienen de una versión finalizada.

En respuesta a la pregunta de un fan preocupado, Stevenson compartió un solo GIF animado:

@JamesStevenson Question is the latest Spider-Man 2 gameplay footage the final build of the game ?

— Treyshawn Porche 🎮🎬♐️ (@rporchr2600) May 27, 2023