El compositor de Persona y SMT abandona Atlus

Con el próximo lanzamiento de Shin Megami Tensei V a menos de un mes de distancia, el día de hoy se ha revelado que Shoji Meguro, compositor de esta serie, ha abandonado a Atlus, el estudio responsable por estos juegos, y ahora se dedicará al desarrollo de juegos independientes.

Por medio de un comunicado publicado en Twitter, Meguro reveló que dejó su puesto de compositor para Atlus desde el pasado mes de septiembre. Actualmente se desconoce si esto ha tenido un impacto en el desarrollo de Shin Megami Tensei V, aunque es muy probable que este no sea el caso. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“He estado creando juegos de rol por mí mismo durante mi tiempo libre durante los últimos cinco años.

Sin embargo, seguiré manteniendo una buena relación con Atlus. Mientras me enfoco en el desarrollo de mi propio juego independiente, continuaré trabajando con Atlus en la música de sus juegos, así que espero que aquellos que estaban preocupados por el repentino anuncio se sientan aliviados.

Por último, me gustaría agradecer a Atlus Co., Ltd. y a mi familia por acompañarme. También me gustaría agradecer a Kodansha por darme la oportunidad de asumir el desafío”.