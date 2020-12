El anuncio oficial de Persona 5: Scramble está programado para la próxima semana

Desafortunadamente para Atlus, esta mañana se les filtró el anuncio sobre la llegada de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers a Occidente. Tras varios rumores, este aclamado título finalmente llegará a nuestra región el próximo 23 de febrero de 2021, pero su revelación oficial no estaba pensada hasta para la siguiente semana.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Atlus publicó el siguiente mensaje:

Our communications have been intercepted by the Phantom Thieves.

All will be revealed December 8: https://t.co/OM8cCvLnwt pic.twitter.com/hdeYBaDDY4

