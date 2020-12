Filtración confirma que Persona 5: Strikers llegará a occidente el próximo año

¡Es oficial! Después de meses llenos de rumores y filtraciones, se ha confirmado que Persona 5: Strikers por fin llegará a Occidente el próximo año. Sin embargo, parece que este anuncio llegó un poco antes de lo planeado. De forma inesperada, el tráiler del juego apareció el YouTube, solo para desaparecer momentos después.

Afortunadamente, algunas personas lograron obtener el video antes de que se volviera privado. Aquí fue donde se descubrió que Persona 5: Strikers, conocido en Japón como Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, llegará a nuestro territorio en PS4, Nintendo Switch y PC el próximo 23 de febrero de 2021.

El tráiler nos muestra algunos de los momentos de la historia del juego. De igual forma, podemos ver a personajes como Morgana y Ryuji. Recordemos que este es un juego estilo Warriors, o Musou, similar a Age of Calamity. Tal parece que este anuncio estaba planeado para The Game Awards, los cuales se llevarán a cabo el próximo 10 de diciembre, pero las cosas no siempre salen como uno lo espera.

Vía: Gematsu