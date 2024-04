El anuncio de Mafia 4 es inminente

Han pasado ocho años desde el lanzamiento de Mafia III, y muchos siguen esperando con ansias una nueva entrega en esta aclamada serie. Aunque por el momento no hay información oficial, un nuevo registro de marca señala que el siguiente título en la amada serie de Take-Two podría estar a solo unos años de distancia.

Recientemente, el usuario conocido como Kurakasis, insider que se ha caracterizado por encontrar registros de marcas antes de su revelación oficial, ha señalado que Take-Two se está preparando para el anuncio de un nuevo juego de Mafia, el cual podría ser anunciado el próximo mes. Esto fue lo que comentó al respecto:

I can tell you that a few days ago, Take-Two began preparations for an announcement regarding the Mafia series

It's hard for me to determine the timeframe, but with Judas I've seen them gearing up for the new trailer about 3-4 weeks before it dropped, so…

Soon™️ 🙂

— Kurakasis (@Kurakasis) April 16, 2024