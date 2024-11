El algoritmo de Instagram ya se puede reiniciar

Algo que a la gente no gusta mucho en relación a las redes sociales actuales, son ciertas publicaciones que para nada se relacionan a sus gustos, razón por la cual ciertos usuarios han optado por borrar sus cuentas y crear nuevas para empezar el algoritmo de cero, lo cual puede resultar molesto. Instagram se ha dado cuenta de esto, y ya encontraron la solución ante dichas problemáticas a nivel mundial, no solo hablamos de un entorno regional.

Meta anunció una nueva herramienta en la red social de fotos que permitirá a los usuarios reiniciar su algoritmo para actualizar las recomendaciones de contenido en la plataforma. La función estará disponible próximamente en todo el mundo y tiene como objetivo brindar experiencias más seguras y personalizadas, especialmente para adolescentes.

A través del menú de Preferencias de contenido, los usuarios podrán acceder a esta opción para reentrenar el algoritmo con base en sus interacciones recientes. Esto ajustará las recomendaciones en el feed principal, Reels y la sección Explorar, ofreciendo contenido nuevo alineado con sus intereses actuales.

Aunque la herramienta no elimina las cuentas seguidas, permite revisar y dejar de seguir perfiles cuya temática ya no sea relevante. Además, Meta resaltó que funciones como “Me interesa”, “No me interesa” y la posibilidad de ocultar palabras o frases complementan esta opción para mejorar la personalización del contenido.

Con estas medidas, Instagram busca otorgar más control a los usuarios sobre su experiencia en la plataforma, un esfuerzo por fomentar interacciones más significativas y reducir contenido no deseado.

Vía: EXP