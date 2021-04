Director de Uncharted: The Lost Legacy regresa a Naughty Dog

Shaun Escayg, quien dirigió Uncharted: The Lost Legacy por allá de 2017, está de regreso en Naughty Dog. El veterano abandonó el estudio para encargarse del desarrollo de Marvel’s Avengers, pero hace unos momentos anunció que ha regresado a “la perrera” como director creativo y escritor.

“¡Feliz de regresar con los Perros!”

Happy to be back with the Dogs! pic.twitter.com/0xcKIwFUkW — Shaun Escayg (@ShaunEscayg) April 19, 2021

Adicionalmente, la cuenta oficial de Naughty Dog dijo que “estaban ansiosos por trabar juntos en cosas increíbles”. El estudio se encuentra trabajando en muchos proyectos actualmente, incluyendo un supuesto remake del primer The Last of Us para PlayStation 5 y el multijugador de The Last of Us Part II. También había reportes de que, en algún punto, estaban colaborando con Sony Bend en un nuevo Uncharted.

Naughty Dog ha estado muy silencioso estos meses, sin embargo, promete que están trabajando en muchas cosas increíbles que compartirán “tan pronto como les sea posible”.

Fuente: Shaun Escayg