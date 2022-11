Sin importar cuánto tiempo transcurra, Fallout: New Vegas sigue siendo la entrega favorita para muchos. A diferencia del resto de la serie, este juego no fue desarrollada por Bethesda, sino por Obsidian. Ante las constantes demandas de los fans por una secuela, el director de spin-off por fin ha hablado sobre las posibilidades de ver este proyecto hecho realidad.

En una reciente entrevista con Kinda Funny Games, Josh Sawyer, director de Fallout: New Vegas, no solo habló sobre las posibilidades de ver este proyecto en un futuro, sino que compartió un par de ideas que le gustaría implementar en un hipotético Fallout: New Vegas 2. Esto fue lo que comentó:

“Me encanta Fallout, me encanta el escenario, podría verme trabajando en él nuevamente, pero ya sabes, veremos a dónde me lleva el futuro. […] California o el Medio Oeste serían muy interesantes. Obviamente, tengo que estar apasionado por eso como director, pero también que el equipo esté realmente entusiasmado y también que funcione dentro de la idea más amplia de la propiedad intelectual”.

Aunque por años esto parecía imposible, no hay que olvidar que Bethesda y Obsidian forman parte de Xbox Game Studios, por lo que una nueva colaboración entre estos dos estudios es más posible de ahora en adelante. Junto a esto, se ha confirmado que Fallout 5 será el siguiente proyecto de Bethesda después de The Elder Scrolls VI, y una secuela de New Vegas podría ser lo que los fans necesitarían para esperar a que esta nueva entrega esté disponible en muchos, pero muchos años.

Fallout New Vegas 2 sería algo espectacular. Sin embargo, y aunque me gustaría ver esta secuela en mis manos, tanto Bethesda como Obsidian están muy ocupados por el momento para ofrecer algo de este estilo. Quizás en un par de años las cosas cambien, pero por el momento este no será el caso.

