Detroit: Become Human, Darksiders Genesis y más juegos llegan a PS Now en febrero

Estamos en el primer martes del mes, y eso significa que los suscriptores tanto de PlayStation Plus como de PlayStation Now ya pueden empezar a disfrutar de los nuevos juegos gratuitos que llegan a ambos servicios. Después de que la PlayStation Store japonesa adelantara los juegos que llegarán a PS Now para este mes, Sony lo ha confirmado en su totalidad y aquí te decimos cuáles son.

– Call of Duty: Black Ops III

– WWE 2K Battlegrounds

– Detroit: Become Human

– Darksiders Genesis

– Little Nightmares

– Hotline Miami 2: Wrong Number

Así como llegan nuevos juegos, también hay otros que se van. Específicamente, PS Now se despedirá de Dead Cells y Hitman 2. Si no los tienes comprados, perderás acceso a ellos sin importar qué tanto hayas progresado.

Por otra parte, los suscriptores de PS Plus ya pueden empezar a descargar Control: Ultimate Edition en PS4 y PS5, Concrete Genie en PS4 y Destruction AllStars en PS5.

Fuente: Sony