Las actualizaciones a los videojuegos existen desde que pudimos conectar nuestras consolas al internet. Generalmente funcionan para pulir el producto, corregir glitches, eliminar bugs y mejorar la experiencia. Estas optimizaciones siempre han sido gratuitas, algunas personas piensan que esto debería cambiar.

Hidetaka Suehiro, conocido también como “Swery65” y creador de títulos como Deadly Premonition y D4: Dark Dreams Don’t Die, generó controversia al poner sobre la mesa de debate su opinión acerca de la industria y las actualizaciones a los videojuegos.

Please tell me why we creators, who work overtime every day to make video games, should have to update our games for free. You all pay $10 for a cup of coffee at Starbucks…. Is the world going crazy???? #TheGoodLife #DLC pic.twitter.com/J8I0L9NxHI

Las reacciones a la publicación no se hicieron esperar y la mayoría piensan que el desarrollador está equivocado, @MrRiverface un desarrrollador y animador con cuenta verificada menciona que es común actualizar el juego tras su lanzamiento si no está terminado e incluso cita como ejemplo el mismo Deadly Premonition.

It’s reasonable to update the game after it’s made if it’s not finished. Deadly Premonition needed an update after its pc release to be playable on recent systems. People will just stop buying if the game becomes unplayable due to breaking changes, if you don’t change with them.

