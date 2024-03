Demo gratuito de Stellar Blade llega a PlayStation 5

Es bien sabido que este año PlayStation 5 estará lleno de exclusivas, a pesar de que los juegos no sean desarrollados por los estudios de la compañía, pues se han llegado a acuerdos con terceros para que sus más grandes éxitos sean parte de Sony y sus seguidores. Uno de los juegos que está presente en la lista es ni más ni menos que Stellar Blade, creación de Shift Up Corporation que promete agregar toneladas de acción al puro estilo de los títulos de Platinum Games.

Para celebrar que estamos a nada de su estreno, se ha reportado por parte de los medios la liberación de una demo especial para jugar los primeros minutos, el cual se pudo descargar por parte de los usuarios. Sin embargo, algo inusual pasó en pocos instantes, dado que fue retirado totalmente de la tienda de Sony. Por lo que en estos momentos ya no se puede bajar, pero da la pista que en algún momento será liberada la prueba para quienes esperan el título.

and now the Stellar Blade link is dead

The demo was there (shown in the 2nd pic) pic.twitter.com/NAz5v7TqaJ

— Wario64 (@Wario64) March 8, 2024