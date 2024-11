¿Cuánto tiempo lleva completar el primer set de Pokémon TCG Pocket sin gastar dinero?

Se ha mencionado que completar el primer conjunto llamado Genetic Apex, podría tomar hasta dos años para quienes no deseen gastar dinero real en el juego. Este cálculo fue compartido por un jugador en Reddit, quien desglosó la forma en que varios métodos de colección impactan en el tiempo requerido para reunir las 286 cartas de este set. Según sus datos, el tiempo estimado para recolectarlas sin invertir en microtransacciones es de 655 días, siempre que se inicie sesión diariamente y se utilice la función Wonder Pick, la cual permite seleccionar tarjetas específicas, aunque no siempre de manera confiable.

Para quienes opten por una suscripción mensual de $9.99 al Pase Premium, el tiempo necesario para completar el set disminuye a 437 días, aunque el costo total en este periodo se aproximaría a los $150. También existe la opción de enfocarse únicamente en las 226 cartas regulares (sin las 60 variantes de arte alternativo), lo cual reduce el tiempo a 130 días sin suscripción o a solo 87 días con el pase.

El sistema de recolección permite obtener muchos paquetes durante las primeras horas de juego, con misiones simples que otorgan experiencia y recompensas. Sin embargo, este flujo inicial se desacelera pronto, y la opción de comprar paquetes adicionales con dinero real se vuelve una tentación para quienes buscan todo el set. Sin el Premium, los jugadores pueden abrir un paquete cada 12 horas, mientras que la suscripción permite abrir uno adicional diariamente, lo cual acelera el progreso.

La llegada de un sistema de intercambio, actualmente sin fecha confirmada, podría facilitar el proceso de colección, ofreciendo a los jugadores un método alternativo a las probabilidades aleatorias de Wonder Pick. A eso se suma las cartas que vayan llegando con los eventos de fecha limitada.

Recuerda que Pokémon TCG Pocket está disponible en iOS y Android.

Vía: IGN