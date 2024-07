Creador de God of War vuelve a criticar la actualidad de la saga

Estamos en una era en la cual muchas personas expresan su sentir negativo, positivo y alguna vez toxico en las redes sociales como Twitter; ese es el caso de David Jaffe, quien le dio vida a los primeros videojuegos de God of War que salieron para el muy querido PlayStation 2. Y es que se ha quejado en diferentes ocasiones de la industria actual, mencionando que títulos como Metroid Dread son malos, que el estilo de arte de Zelda: Breath of The Wild luce mal, incluso le ha tirado negatividad la franquicia que él creó pero que ahora está en otras manos.

En un nuevo video de Youtube, Jaffe se ha reunido con John Garvin, quien en su momento lideró Bend Studios, donde el juego más popular ha sido claramente Days Gone, y en esta especie de plática discutieron sobre personajes icónicos de la división de juegos de Sony. Y ahí justamente pasaron por God of War, el comentario que salió por parte de Jaffe fue el de que Kratos no se hubiera echado a perder en esta especie de reboot sino fuera por la existencia de alguien en particular, su hijo Atreus.

Aquí parte de lo que comentó:

Creo que Atreus es un personaje terrible, tanto a nivel visual como a nivel de juego. Me gusta su función como hijo de Kratos, pero ese tipo tenía que estar listo al final de Ragnarok o a mitad de Ragnarok para que dijéramos, ‘Este tipo es genial, quiero ser él’, y Ragnarok no nos lo dio. No, no me gusta nada la dirección en la que va God of War. Ragnarok fue un gran juego, maravillosamente producido de arriba a abajo, pero simplemente no es God of War, no lo es.

Vale la pena mencionar, que a Jaffe le gustó bastante el lanzamiento anterior de 2018, sobre todo porque Corey Barlog estaba en la manta de director, pero con Ragnarok no le ha gustado la evolución de los personajes, mencionando que incluso dieron pasos hacia atrás respecto a su primera aventura en tierras nórdicas.

Recuerda que la saga God of War (Reboot) está disponible en PS4 y PS5.

Vía: Youtube

Nota del autor: En estos momentos se queja de demasiadas cosas de la industria, pero aún no se pone a hacer algo para dar el cambio. Sería interesante ver si quiere manejar de nuevo God of War.