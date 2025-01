Por años, los fans de Pokémon en América Latina le han pedido a The Pokémon Company la oportunidad de disfrutar de todos sus juegos con una traducción oficial a nuestro idioma. Esto ha tenido resultados positivos, puesto que no hace mucho Pokémon Go recibió una actualización que agregó el español latino. Ahora, se ha confirmado que el juego de cartas coleccionables tendrá el mismo tratamiento.

Por medio de un comunicado, The Pokémon Company International anunció hoy que el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, también conocido como TCG, estará disponible por primera vez en español latinoamericano a partir de la próxima expansión, Escarlata y Púrpura-Aventuras Compartidas, la cual estará disponible el 28 de marzo de 2025. Esto quiere decir que subsecuentes expansiones también estarán disponibles en nuestro idioma. Esto fue lo que comentó Tomás Cortijo, director regional de Latinoamérica en The Pokémon Company International, al respecto:

“Nuestros fans latinoamericanos siempre han sido una parte vibrante y fundamental de la apasionada comunidad Pokémon, y estamos encantados de poder ofrecerles JCC Pokémon en la variante que mejor conecta con ellos. La incorporación del español latinoamericano a JCC Pokémon nos permite ofrecer a nuestros fans del continente americano una nueva forma de disfrutar de la marca y de seguir explorando el mundo Pokémon, y no podemos esperar para dar inicio a ese viaje con Escarlata y Púrpura-Aventuras Compartidas”.

En la expansión Escarlata y Púrpura-Aventuras Compartidas, los jugadores podrán coleccionar y jugar con nuevas cartas de Pokémon de Entrenadores, incluyendo Zoroark ex de N, Clefairy ex de Lillie, Bellibolt ex de e-Nigma y Zacian ex de Paul. Estas son algunas de las tarjetas más destacadas que podrás encontrar en la expansión:

4 Pokémon ex de Entrenadores

16 Pokémon ex

11 Pokémon de rareza Rara Ilustración

6 Pokémon de rareza Rara Ilustración Especial

3 cartas de rareza Rara Híper doradas y grabadas en relieve

Además, antes del lanzamiento de la versión física, los Entrenadores podrán jugar con Escarlata y Púrpura-Aventuras Compartidas en formato digital desde el 27 de marzo de 2025 mediante la app JCC Pokémon Live. Recuerda, la expansión con la traducción al español latino estará disponible a partir del 28 de marzo en formato físico.

