Confirman la segunda película de Uncharted

Esta semana se ha llevado a cabo una nueva presentación de Sony durante la CineEurope 2024, en la cual han hablado de los proyectos que tienen a futuro, eso incluye películas con grandes estrellas del mundo del cine como Scarlett Johanson, y hasta lo próximo de Tarantino que puede sacudir al mundo. Por su parte, las preguntas no se han hecho esperar en relación a la adaptación de The Legend of Zelda que están preparando, y también se confirmó la secuela de una cinta que gustó de forma moderada.

Desde hace meses se habían mencionado rumores que indicaban a que Tom Holland ya se encontraba en pláticas para interpretar de nueva cuenta a Nathan Drake en la segunda parte de Uncharted, solo que ahora el escenario está encaminado a casi colocarnos dentro del primer juego de la franquicia creada por Naughty Dog. Muchos detalles no se dieron al respecto, dado que estaría en las etapas de producción iniciales, y eso implica que hace días se habría firmado el contrato de acuerdo de elaboración para esta aventura del caza tesoros.

Acá la descripción de la cinta:

La película “Uncharted” es una adaptación cinematográfica de la popular serie de videojuegos desarrollada por Naughty Dog y publicada por Sony Interactive Entertainment. Dirigida por Ruben Fleischer y estrenada en 2022, la película combina acción, aventura y exploración, manteniendo la esencia de los juegos. La producción de “Uncharted” tuvo un largo y complicado proceso de desarrollo, pasando por varios directores y guionistas antes de concretarse con Ruben Fleischer. La película busca atraer tanto a los fanáticos de los videojuegos como a un público general amante del cine de acción y aventuras. Recibió críticas mixtas, con elogios hacia las actuaciones de Tom Holland y Mark Wahlberg, así como las secuencias de acción, aunque algunos críticos señalaron la falta de originalidad en comparación con otros filmes de aventuras. Sin embargo, para los seguidores de los videojuegos, la película ofreció una entretenida adaptación del universo de Nathan Drake.

Por ahora no hay fecha de lanzamiento, y con la producción en el estado de inicio, es probable que no sepamos mucho del producto hasta dentro de un año.

Vía: Variety

Nota del autor: Para este momento no he visto ni la primer película de la saga, por lo que habrá que esperar un poco a lo que venga en el futuro. Mientras tanto hay dar revisión a esa cinta, la cual espero no sea tan decepcionante.