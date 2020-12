¡Confirmado! Hayden Christensen regresará como Darth Vader en la serie de Obi-Wan

Los sueños sí se hacen realidad. Durante la más reciente junta de accionistas, Disney confirmó que Hayden Christensen, actor que dio vida a Anakin Skywalker/Darth Vader durante las precuelas de Star Wars, regresará al papel una vez más con la serie de Obi-Wan Kenobi en Disney+.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk

