Compañía retira venta de skins para PS5 porque “usuarios idiotas no saben instalarlas”

Por el momento, el PlayStation 5 únicamente está disponible en la variante de negro con blanco, aunque en un futuro eso seguro cambiará. Por mientras, quien quiera personalizar esta consola deberá hacerlo a través de terceros, y uno de estos decidió dejar de vender skins para PS5 porque “sus usuarios son tan imbéciles que no pueden instalarla correctamente.”

dbrand es una compañía especializada en vender skins para casi cualquier dispositivo electrónico, desde celulares y tabletas, hasta consolas de videojuegos. En el caso de PS5, la empresa tuvo que retirar la venta de sus skins y acá su amable explicación:

“Hemos visto como ustedes imbéciles intentan instalar skins de celulares. Confía cuando te decimos que no podrás con algo hasta nueve veces más grandes. Velo de esta manera: regularmente consideramos la posibilidad de descontinuar skins de AirPod porque ustedes idiotas no saben instalarlas correctamente. Una skin completa de PS5 sería todavía peor.

Nuestro objetivo era recaudar una enorme cantidad de dinero con tal de satisfacer la demanda del consumidor. El producto que no saber instalar iba a hacer justamente eso, pero repito, no tiene caso si la mayoría de ustedes son tan imbéciles que no la pueden aplicar correctamente.”