Chloe Grace Moretz está muy interesada en estos videojuegos

Muchos podrían pensar que los actores y actrices del mundo hollywoodense normalmente no tienen tiempo para divertirse, eso se debe a su apretada agenda que tienen para grabar escenas. Sin embargo, algunos suelen pasar su tiempo en videojuegos mientras se toman un descanso, y precisamente una de estas estrellas es Chloe Grace Moretz de Kick Ass.

La jovén reveló en Twitter durante el fin de semana que estaba esforzándose bastante en la versión beta de Call of Duty: Modern Warfare II, lo que llevó a muchos a preguntar sobre sus hábitos .Afirmando que está probando otros juegos como GTA Online y Final Fantasy XIV.

Por su parte, los fanáticos le sugirieron probar Destiny, lo que hizo que ella notara que el tirador de Bungie es “muy consumidor de tiempo”. También, demostró interés por los juegos de simulación de autos.

Y’all weren’t kidding … destiny is Very consuming hahaha — Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) September 27, 2022

I have been playing this MWII open beta non stop lol and I am *obsessed* , who else is loving it — Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) September 25, 2022

So.. Now the beta is offline what should I be playing in the meantime..?! I rotate through vanguard, ffxiv, gta online, Cold War — Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) September 26, 2022

Okay but The real question is I wanna get into sim racing .. and how serious do you need to get w the set up??? — Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) September 28, 2022

Vale la pena mencionar, que Chloe Grace Moretz ha colaborado con grandes creadores de contenido de los Estados Unidos, por lo que es posible que dentro de nada se convierta en una estrella de Twitch también. Sin duda, tiene gustos variados y a los fans les gusta conocer cuáles son los videojuegos que estará probando en un futuro no muy cercano.

Vía: ComicBook