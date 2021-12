Checa el nuevo tráiler de Sea of Stars

El Indie World Showcase de Nintendo comenzó con un anuncio bastante fuerte. Después de meses sin mucha información, el día de hoy se presentó un nuevo tráiler de Sea of Stars, el RPG de Sabotage Studios, el equipo que nos entregó The Messenger. De igual forma, Yasunori Mitsuda, compositor de Chrono Trigger, ha creado una serie de composiciones para esta entrega.

Sea of Stars estará disponible en la temporada de holiday de 2022. Este título es una precuela de The Messenger, pero no necesitas jugar este título para entender qué está pasando.

Vía: Indie World Showcase