Capcom anuncia Mega Man X DiVE Offline

La última entrega de la exitosa serie de acción Mega Man X llega a Steam y teléfonos inteligentes. Capcom ha anunciado Mega Man X DiVE Offline para PC (Steam), iOS y Android. Como su título indica, es una versión sin conexión del juego móvil gratuito Mega Man X DiVE. Se lanzará en 2023.

Hoy, durante el evento Capcom Showcase, la compañía anunció que Mega Man X DiVE, la aventura de Mega Man para dispositivos móviles que anteriormente solo estaba disponible en dos países, llegará al oeste en una nueva edición sin conexión.

Mega Man X DiVE Offline es un juego de plataformas de acción en 2D de desplazamiento lateral ambientado en un depósito digital llamado Deep Log, que contiene información de todos los juegos de Mega Man X. Los jugadores pueden controlar a varios personajes de toda la franquicia de Mega Man X y utilizarlos para completar misiones en etapas también extraídas de la serie, al tiempo que mejoran el nivel de los personajes, las armas y más.

