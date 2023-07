Cancelan el esperado Just Cause Mobile

En una declaración a VGC, Anne-Lou Grosbois-Favreau, líder global de la marca Just Cause, confirmó que el desarrollo del juego de acción para dispositivos móviles ha sido detenido. “Es con gran tristeza que anunciamos el fin del desarrollo de Just Cause Mobile“, dijo. “A partir de mañana, 3 de julio de 2023, el juego ya no estará disponible en las tiendas digitales”.

Just Cause Mobile había estado disponible previamente en acceso anticipado, sin embargo, el juego ha sido eliminado de las tiendas de Google Play. Estaba programado para ser lanzado más adelante este año.

“Nunca es fácil hacer un anuncio de esta naturaleza, especialmente a nuestros fanáticos que han estado esperando el lanzamiento”, dijo Grosbois-Favreau. “Apreciamos sinceramente el apoyo que nos han brindado”.

Just Cause Mobile fue anunciado en The Game Awards en 2020, pero ha sido retrasado varias veces desde entonces. Se describía como un shooter isométrico de vista aérea ambientado en el universo de Just Cause y ofrecería una campaña completa junto con un modo multijugador competitivo de 30 jugadores y misiones cooperativas de hasta cuatro jugadores.

Una moneda premium, Blue Diamonds, estaba disponible para comprar durante el acceso anticipado, pero ahora se reembolsará en su totalidad.

“Tenga en cuenta que todos los Blue Diamonds comprados durante el acceso anticipado regional se han reembolsado en su totalidad a su cuenta de Google Play el 24 de febrero de 2023″.

Just Cause 4 fue el último lanzamiento de la franquicia en 2018, y los fanáticos esperaban que el próximo juego móvil les brindara una nueva historia de Just Cause hasta el próximo juego principal.

El último juego de la franquicia recibió reseñas mixtas dando un total en Metacritic de 65 puntos, por lo que los fans tenían la esperanza de ver algo en esta versión mobile que les diera motivos para creer que el juego todavía tenía una manera de revivir una vez que se lanzara Just Cause 5.

Vía: IGN

Nota del editor: El único juego de la franquicia que intenté jugar fue Just Cause 3 y fue una época en la que no había GTA ni Saints Row, así que no me gustó. Pero, entiendo que hay fans de esta franquicia y es una tristeza ver que sus esperanzas se desvanezcan, ojalá puedan regresar al lugar que les pertenece y nos sorprendan con una quinta entrega.