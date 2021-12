Call of Duty: Vanguard no tuvo el mejor lanzamiento de la franquicia, y parece que la comunidad ya está sintiendo cierta fatiga respecto a la franquicia. Además de que la situación dentro de Activision Blizzard no está nada bien, por lo que Sledgehammer Games debe ser muy cuidadoso con la manera en que manejan este nuevo shooter, pero en esta ocasión sí se descuidaron.

Sucede que en Reddit, un usuario descubrió que el paquete de armas “Secret Santa“, que se vende por $15 dólares desde la tienda digital de Vanguard, es el mismo que se lanzó años atrás en Call of Duty: WWII. Sin embargo, en ese entonces era gratis y aquí te lo quieren cobrar.

Evidentemente existe cierto descontento ante este tipo de prácticas, aunque muchos dicen no tener problema alguno ya que se trata de dos juegos completamente diferentes. Es posible adquirir estas dos armas dentro del juego de forma natural, aunque no tendrás acceso a sus variantes navideñas, por lo que se trata meramente de un accesorio cosmético. Al momento de redacción, Sledgehammer Games no se ha pronunciado al respecto y francamente dudo que lo vayan a hacer.

Via: Reddit