Call of Duty: Mobile ha sido descargado más de 500 millones de veces

Aunque Activision normalmente se enfoca en promocionar y revelar información relacionada con el Call of Duty en turno, así como Warzone, la compañía no se olvida en su totalidad de la entrega móvil. De esta forma, durante el más reciente informe financiero, se ha revelado que Call of Duty: Mobile ha superado las 500 millones de descargas en todo el mundo.

De acuerdo con Activision, Call of Duty: Mobile, juego que llegó a dispositivos iOS y Android en 2019, ya cuenta con más de 500 millones de descargas, y ha generado más de mil millones de dólares desde su lanzamiento. Recordemos que le tomó un año a este título alcanzar los 250 millones de usuarios y generar ganancias de $500 millones de dólares. En solo seis meses se han duplicado estos números.

Estos datos son, sin duda alguna, impresionantes. Aunque las entregas de consolas normalmente gozan de más atención por parte de los medios y los usuarios, Mobile ha logrado un éxito rotundo para la franquicia. Parece que solo cuestión de tiempo antes de ver una colaboración entre el mundo móvil y el de consolas.

En temas relacionados, Activision ha revelado al estudio que se encargará de la próxima entrega de Call of Duty. De igual forma, es posible que este juego no llegue a PS4 y Xbox One.

Vía: GameSpot