Bungie activa protocolo de trabajo remoto debido al coronavirus

Washington fue uno de los primeros lugares en los Estados Unidos en verse afectado por el brote de coronavirus, y conforme sigue creciendo y expandiéndose, Bungie está activando un protocolo home office para su personal. Hace un par de semanas la compañía armó una infraestructura de trabajo remota cuando la amenaza por el coronavirus se volvió inminente. El desarrollador planea seguir lanzando actualizaciones para Destiny 2 durante este lapso de tiempo, haciendo énfasis especialmente en que Season of the Worthy y Trials of Osiris no serán retrasados.

Por medio de un comunicado, la compañía declaró lo siguiente:

“Aunque la salud y seguridad son nuestra máxima prioridad, también reconocemos la importancia de mantener la continuidad de nuestro esquema regular en Bungie y rápidamente hemos construido una infraestructura de trabajo remota para apoyar esto. Esto incluye seguir cumpliendo con nuestros planes actuales de contenido, el mantenimiento de Destiny 2, así como el desarrollo del juego. Para acompañar esta política hemos lanzado soluciones técnicas para que todos nuestros empleados puedan mantenerse comunicados los unos con los otros, así como seguir trabajando en el desarrollo y mantenimiento de funciones críticas mientras se trabaja de manera remota. Nuestra meta es seguir creando el universo de Destiny, mientras realizamos estos esfuerzos en el detrás de escenas para asegurarnos que todo siga funcionando para nuestros fans. Aunque existe la posibilidad de que esto pueda afectar a los parches a corto plazo, nos aseguraremos de mantener informados a los jugadores sobre todos estos esquemas tanto como nos sea posible. De manera inmediata, estaremos lanzando Season of the Worthy el 10 de marzo, seguido por el comienzo de Trials of Osiris el 13 de marzo.”

El estudio resalta que esto sí podría impactar los parches a corto plazo, pero asegura con confianza que podrán seguir cumpliendo con el programado lanzamiento de todo el nuevo contenido la siguiente semana. Aunque ciertas funciones menores puedan verse afectadas durante este tiempo, Bungie continuará dándole mantenimiento a los aspectos esenciales del juego, y en teoría, los servidores de Destiny 2 no deberían sufrir de ningún percance.

Fuente: Bungie