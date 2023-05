Blockbuster humilla a Netflix en redes sociales

No había nada como ir a Blockbuster. Entrar en esa tienda un viernes, unas horas después de que terminara la escuela y tus padres regresaran del trabajo, era realmente una experiencia increíble. Como un niño en una tienda de dulces por primera vez. Olvida las cenas familiares, para muchos, los momentos familiares semanales murieron cuando Blockbuster cerró.

Las noches de películas en Blockbuster eran el punto máximo de conversación y conexión… ¡y no te atrevas a olvidarte de rebobinar esa película! Y ahora, con Netflix convirtiéndose en el enemigo público número 1 después de cumplir finalmente su promesa de detener el intercambio de contraseñas, para disgusto de sus clientes, Blockbuster se está divirtiendo un poco con ello.

A friendly reminder that when you used to rent videos from us. We didn’t care who you shared it with… As long as you returned it on time. @netflix

— Blockbuster (@blockbuster) May 25, 2023