Blasphemous tendrá una nueva Edición Deluxe física para Switch, PS4 y Xbox One

Si eres de las personas que se quedaron con ganas de tener una edición física de Blasphemous por parte de Limited Run Games, y no desean gastar miles de pesos en las reventas, entonces te dará gusto saber que otra compañía publicará una versión física de este amado título.

De manera inesperada, Sold Out ha revelado una colaboración con The Game Kitchen y Team17. De esta forma, Blasphemous tendrá una nueva edición física Deluxe, la cual estará disponible el próximo 29 de junio de 2021 para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One.

Además del juego físico en caja, esta edición Deluxe incluye:

-Banda sonora digital de 32 pistas.

-Libro de arte digital de 195 páginas.

-Cómic digital.

-Trajes del Penitente de “Alloy of Sin” y “Golden Burden”.

-Hoja de stickers.

-Póster de 180 x 290 mm de Cvstodia.

Por el momento se desconoce el precio de esta colección. Sin embargo, es probable que conforme nos acerquemos al 29 de junio esta información salga a la luz. Esto fue lo que comentó Katie Clark, gerente de producto senior en Sold Out, al respecto:

“Estamos encantados de asociarnos con Team17 una vez más para ofrecer esta edición física de lujo para Blasphemous. Si ya eres un fanático del juego o quieres saltar al mundo de pesadilla de Cvstodia por primera vez, Blasphemous Deluxe Edition ofrece un paquete físico emocionante para que los jugadores lo agreguen a su colección”.

La Edición Deluxe física de Blasphemous estará disponible el próximo 29 de junio de 2021. Esperemos que esta nueva versión del juego no llegue a cotizarse a exorbitantes precios. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro gameplay de este juego. De igual forma, este título ya es más difícil que Dark Souls en este nuevo modo de April’s Fools Day.

Vía: Gematsu