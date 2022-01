La semana pasada, Ben Affleck reiteró que The Flash sería la última película del DCEU en donde interpretaría a Batman. Pero, ¿qué provocó su salida del papel para empezar? Inicialmente se reportó que era debido a los problemas del actor con el alcoholismo, pero parece que la verdadera razón va más allá de esto y hay una producción de este universo cinematográfico en particular que ocasionó su retiro.

Como parte de una nueva entrevista con Los Angeles Times, Affleck explicó que todo el proceso de trabajar en Justice League terminó por hartarlo. Curiosamente no fue necesariamente porque la película haya sido mala, solo que la experiencia como tal fue “de lo peor que le ha pasado”.

“Simplemente fue la peor experiencia. Fue horrible. Era todo lo que no me gustaba de esto. Ese fue el momento en el que dije: ‘Ya no haré esto’. Ni siquiera se trató de que la Liga de la Justicia fuera tan mala. Porque podría haber sido cualquier cosa.”

La película eventualmente se redimió con el estreno de Zack Snyder’s Justice League el año pasado, pero para ese entonces ya era demasiado tarde. Parece que ni Affleck ni Henry Cavill retomaran sus respectivos papeles como Batman y Superman, así que el futuro del DCEU es todo un misterio. Seguramente que The Flash nos brindará más detalles sobre todo esto, o al menos espero que lo haga.

Nota del editor: Qué lástima que Affleck ya no volverá a interpretar a este personaje en el cine. La idea de que fuese a tener su propia película sí me emocionaba, aunque también creo que Robert Pattinson hará un buen trabajo con el héroe. Será interesante ver a Batffleck por última vez en The Flash.

Via: Los Angeles Times