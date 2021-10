Tal parece que Back 4 Blood, el sucesor espiritual de Left 4 Dead, ha demostrado ser bastante popular desde su lanzamiento a principios de este mes. Esto lo decimos porque de acuerdo con sus desarrolladores, el título ya logró alcanzar más de seis millones de jugadores a través de las distintas plataformas.

Este impresionante logro fue compartido por la cuenta oficial del juego en Twitter.

Thanks for all your hard work, Cleaners! With this many Cleaners on our side, we’ll stop the Ridden in no time. #Back4Blood pic.twitter.com/quA8A4hWNo

— Back 4 Blood (@back4blood) October 26, 2021