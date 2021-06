Axiom Verge 2 confirma lanzamiento en PS4 y PS5

El Kickoff Live no es la única presentación que Summer Game Fest tiene planeado para este día. En estos momentos se está llevando Day of the Devs, un evento enfocado en los desarrolladores independientes. Ahora, durante esta presentación se ha compartido un nuevo vistazo al esperado Axioms Verge 2, y se ha confirmado que este título no solo estará disponible en Nintendo Switch y PC.

Durante el Day of the Devs, Thomas Happ, desarrollador de esta secuela, ha confirmado que Axiom Verge 2 llegará a PS4 y PS5. De igual forma, se ha revelado nueva información sobre el combate, y el hecho de que puedes pasar todo el juego sin pelear contra un solo jefe.

Por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta para el juego, pero Axiom Verge 2 llegará a Nintendo Switch, PS4, PS5 y PC finales de 2021. En temas relacionados, aquí puedes ver el documental sobre el proceso de creación del original Axiom Verge.

Vía: Day of the Devs