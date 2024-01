No contentos con tener una gran participación en la industria cinematográfica, Netflix también desea formar parte de la industria de los videojuegos. Esta obsesión de la compañía los ha llevado a crear relaciones con algunas de las compañías más importantes del medio. De esta forma, recientemente surgió un reporte en donde señala que Netflix y SEGA llegarían a colaborar para llevar juegos de Atlus a la plataforma de streaming.

De acuerdo con información de Insider Gaming, Netflix y SEGA han entrado en acuerdo para expandir las propiedades de Atlus a nivel mundial. Aunque por el momento no hay detalles oficiales, se ha llegado a mencionar que esta nueva colaboración le daría a los usuarios de Netflix la oportunidad de disfrutar varios juegos de la serie de Shin Megami Tensei.

Pese a que Atlus ha ganado un alto nivel de reconocimiento a nivel mundial por la serie de Persona, se ha mencionado que Netflix, quien funcionará como coproductora y distribuidora del juego, obtendría ports de juegos clásicos de Shin Megami Tensei, así como proyectos totalmente nuevos.

Recordemos que hace tiempo llegaron GTA III, GTA: Vice City y GTA: San Andreas a Netflix. De esta forma, la idea de ver un juego como Shin Megami Tensei III: Nocturne no suena como una idea totalmente descabellada. Junto a esto, también es posible que las primeras dos entregas de la serie, las cuales no han tenido relanzamientos en mucho tiempo, podrían regresar por medio de esta plataforma en dispositivos móviles.

One of these titles are related to Shin Megami Tensei series. Netflixのモバイルゲームプラットフォームにて『真・女神転生』タイトルが配信されます。 — みどり (@MbKKssTBhz5) January 12, 2024

Por último, no se descarta la posibilidad que lo mismo llegue a suceder con la serie de Persona, al menos con sus primeras entregas. Si bien se ha mencionado que uno de estos múltiples proyectos en desarrollo está relacionado con Shin Megami Tensei, por el momento los reportes no han señalado si veríamos un port, o algo completamente nuevo, aunque es muy probable que se trate de esto último.

Recordemos que SEGA, como compañía japonesa, tiene experiencia en el mercado móvil. De esta forma, no sería descabellado pensar que Atlus esté trabajando en un juego de SMT completamente nuevo para los usuarios de esta plataforma. Sin embargo, es probable que no sea algo a lo que estamos acostumbrados. Con los juegos móviles, especialmente hoy en día, el elemento de gacha se ha convertido en una parte fundamental de esta experiencia, pero gracias a que Netflix ofrece un servicio diferente al que encontramos en la App Store o Google Play Store, es probable que veamos un trabajo fuera de lo común para la compañía.

Solo nos queda esperar a que Netflix, SEGA o Atlus compartan algún tipo de información oficial. En temas relacionados, la serie de Persona 5 supera las 10 millones de unidades vendidas. De igual forma, Persona 3 y 4 dejan Xbox Game Pass.

Nota del Editor:

La idea de ver un nuevo juego de Shin Megami Tensei me emociona, pero al mismo tiempo me decepciona que esté disponible en Netflix. Esta no es una mala plataforma, pero es un pueblo fantasma. No conozco a una sola persona que juegue de esta forma. Mi única consolación es que tal vez veamos un port para el Switch en un futuro.

Vía: Insider Gaming