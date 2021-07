Atlus celebrará el 25 aniversario de Persona con siete anuncios a lo largo de un año

2021 marca el 25 aniversario de la serie de Persona. De esta forma, Atlus ha revelado que a lo largo de este y el próximo año, tendremos siete anuncios especiales relacionados con esta franquicia, con el primero de estos llevándose a cabo en algún punto de septiembre.

Esta serie de anuncios llegará a su fin en la temporada de otoño de 2022. Por el momento se desconoce exactamente qué tipo de revelaciones se llevarán a cabo a lo largo del año. Sin embargo, es importante considerar que no todos estarían relacionados con los videojuegos, y existe la posibilidad de que algunos de estos tengan que ver con la mercancía de Persona, como peluches o discos de música.

The Persona series is celebrating its 25th Anniversary this September! ✨

Stay tuned for a year of Persona news, events, and more! #Persona25 pic.twitter.com/1qZqSy7f6V

— Official ATLUS West (@Atlus_West) July 13, 2021