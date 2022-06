Assassin’s Creed tendrá evento de celebración

La semana pasada estuvo plagada de eventos especiales en torno a la industria de los videojuegos, entre ellos estuvo el Summer Game Fest y el más reciente, Xbox and Bethesda Showcase. Uno de los grandes ausentes en ambas presentaciones fue Ubisoft, pero parece que esta falta de participación estará a nada de cambiar rápidamente.

Mediante sus redes sociales, confirmaron que harán un evento de transmisión en línea el próximo martes 14 de junio a las 9:00 A.M. horario del pacífico y 11:00 A.M. del Centro de México. Solo que no hablarán de juegos en general, pues estará enfocado totalmente a la franquicia de Assassin’s Creed, siendo una celebración a toda su historia en el negocio.

Join us tomorrow as we celebrate Assassin's Creed! 📌 Tune-in on the Ubisoft YouTube/Twitch channel. 📅 Tuesday 14 June – 9AM PT | 6PM CET pic.twitter.com/PTx8FBVuwM — Assassin's Creed (@assassinscreed) June 13, 2022

¡Únete a nosotros mañana para celebrar Assassin’s Creed! Sintonice el canal Ubisoft YouTube/Twitch. Martes 14 de junio – 9 a. m. PT | 18:00 CET

Por ahora no se ha confirmado si van a mostrar el tan esperado Assassin’s Creed Infinity, y es que su desarrollo no se ha mostrado desde el anuncio oficial del mismo hace algunos ayeres. Por su parte, podría anunciarse una nueva expansión para Valhalla, una que haga un repaso por toda la saga al igual que sucedió con Far Cry 6 y sus villanos icónicos.

En noticias relacionadas a Ubisoft. Los altos mandos de la compañía hablaron acerca de tener un evento al estilo de E3, dando razones por las cuales no sería la mejor idea tener uno en estos momentos. Si quieres conocer más en relación al tema, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: Ubisoft