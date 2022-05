Así se vería Horizon Zero Dawn en el PS1

El arte de los demakes es algo que se está popularizando más y más. Hay una cierta belleza en tomar a los juegos que llevan la tecnología del realismo al límite, y transformarlos en experiencias poligonales de finales del siglo pasado. Ya vimos esto aplicado a The Last of Us, God of War y Bloodboner, y ahora es el turno de Horizon Zero Dawn de unirse a este grupo.

Dejando de lado al Decima Engine, el YouTuber conocido como ZeoNyph compartió un demake de Horizon Zero Dawn, el cual nos muestra cómo se vería este clásico del PS4 corriendo en un PS1.

El proyecto se hizo realidad gracias al uso de Blender. Este es un programa de gráficos en 3D que permite a los usuarios animar su propio contenido y, aunque se puede usar para imágenes avanzadas, eso no fue lo que ZeoNyph tenía en mente. Como lo pudieron ver, el estilo de juego se asemeja mucho a las primeras entregas de Tomb Raider.

Trabajos como los de The Last of Us, God of War y Horizon Zero Dawn deciden cambiar radicalmente el gameplay, y transformar estos títulos en copias de Metal Gear Solid, Final Fantasy y Tomb Raider, respectivamente. Sin embargo, el único que ha conservado el estilo de juego original, aunque con claras limitaciones, ha sido el de Bloodborne.

Nota del Editor:

Sería espectacular ver un demake oficial por parte de alguna compañía. Aunque no es tan raro ver homenajes al pasado o secciones que cambien el estilo visual, no hemos visto algo que genuinamente esté construido para el PS1, al menos no fuera de la escena independiente.

