Apple registra patente para ofrecer su propio servicio de cloud gaming

Como sabrán, Apple se ha visto en vuelto en una serie de controversias durante los últimos días. Aunque el conflicto con Epic Games puede ser el más grande actualmente, no hay que olvidar de la salida de servicios como Stadia y Project xCloud de sistemas iOS. A pesar de que la compañía de la manzana ha mencionado que esto se debe a problemas con los términos de contrato en la App Store, una patente podría indicar otra razón.

El pasado mes de febrero Apple realizó una patente con el objetivo de “activar un Servicio Interactivo para el Renderizado de Juegos en Nube en Sistemas 5G”, la cual recientemente fue aprobada. Esta tecnología le permitirá a la compañía trabajar en un servicio de cloud gaming, con la cual podrían competir contra Google y Microsoft en este apartado.

Sin embargo, como siempre, las patentes no siempre aseguran que algo llegará a implementarse, y siempre existe la posibilidad de que Apple solo esté resguardando cierta tecnología. Por el momento la compañía no he emitido un comunicado al respecto, aunque tampoco se descarta la posibilidad de ver un anuncio relacionado con el cloud gaming durante la siguiente keynote.

Vía: Patently Apple