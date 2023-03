Aplicación de Game Boy en Switch Online se actualiza

Hace algunas semanas atrás se lanzaron oficialmente las aplicaciones de Game Boy y Game Boy Advance a Nintendo Switch, mismas que poco a poco se van nutriendo de juegos clásicos que se adaptan a la consola en turno. Esto nos lleva a una nueva actualización, misma que llega para añadir algunos datos que tal vez no se noten.

Concretamente estamos hablando de la aplicación de Game Boy clásico que obtiene el parche en su versión 1.1.1 el cual no se aclaró en su momento por parte de Nintendo, sino que los dataminers tuvieron que hacer el trabajo. Eso es justamente el cambio de cierta descripción en Kirby Dream Land, hablando de los amigos animales del videojuego.

[NSO – Game Boy]

Version 1.1.1 was quietly released.

The sole change appears to be a tweak to the description for Kirby’s Dream Land 2.

“Rick the Hamster, Kine the Fish, and Coo the Owl”

became

“Rick, Kine and Coo, who look like a hamster, a fish, and an owl, respectively” pic.twitter.com/M6gbriHkPL

— OatmealDome (@OatmealDome) March 23, 2023