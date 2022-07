Anuncian actualización de Mario Strikers: Battle League con nuevos personajes

Algo por lo que se le criticó a Mario Strikers: Battle League fue su contenido, dado que muchos de sus usuarios sintieron el juego un tanto vacío en tanto a modos de juego y personajes esenciales. Y a pesar de las críticas negativas, Nintendo está trabajando en traer actualizaciones, una de ellas se acaba de confirmar hace algunas horas atrás.

Mediante sus redes sociales, la compañía japonesa confirmó que a partir del 21 de julio estarán llegando más caras conocidas del universo de Mario, este será ni más ni menos que Shy Guy y la más pedida, Daisy. Además, de algunos uniformes bastante interesantes para estos avatares, siendo el protagonista uno que puede recordar a armaduras medievales.

New updates are arriving to #MarioStrikers: Battle League!

Have a look at the latest trailer to see what you can expect when the first free update releases on 7/21 at 6pm PT. pic.twitter.com/Mdi82gLPsU

