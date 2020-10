Analista sugiere que BOTW 2 podría superar las 40 millones de copias vendidas

Hasta la fecha, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha superado las 20 millones de copias vendidas, y aparentemente su secuela podría duplicar esa cifra. En entrevista para GamingBolt, el analista de la firma Wedbush, Michael Pachter, declaró que Nintendo no tendría problemas en alcanzar las 40 millones de unidades vendidas con esta segunda parte.

En las propias palabras de Pachter:

“Creo que venderá más, mayor base de jugadores y las marcas por las que siempre se compran consolas de Nintendo son Zelda, Mario Kart y Smash Bros. ¿Cuántas consolas Nintendo Switch estarán en el mercado cuando llegue al mercado esta secuela? ¿75 millones? Es probable que no tengan problemas en vender 25 millones, aunque es posible que lleguen a los 35 millones e incluso 40 millones.”

De igual manera, Pachter cree que la razón por la cual llevamos seis años sin un nuevo Mario Kart, es porque Nintendo está esperando a que el Switch tenga una base de usuarios mucho más grande y así establecer cifras históricas para la popular franquicia de carreras.

