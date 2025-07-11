Amazon confirma nuevo spin-off de The Boys

Durante las primeras dos temporadas de The Boys, la serie fue muy crítica sobre la sobreexplotación de propiedades intelectuales como una forma de entretenimiento sin un deseo más allá de conseguir dinero. En un caso en donde las grandes compañías carecen de comprensión lectora, Amazon ha aprobado una precuela de The Boys.

Aunque la última temporada de The Boys está en producción, Amazon no quiere que su preciada obra sobre la crítica al consumismo neoliberal termine, por lo que han aprobado una precuela, conocida como Vought Rising. Esta producción será protagonizada por Soldier Boy y Stormfront, dos personajes que destacaron en sus respectivas temporadas, y que dejó a muchos fans con deseos de ver más sobre ellos.

Aunque los detalles son escasos, se ha confirmado que la historia gira entornó a un misterioso asesinato en la década de 1950, en donde Soldier Boy y Stormfront tendrán que trabajar juntos para descubrir la verdad detrás de este evento. Considerando que estamos hablando de una precuela, los personajes de The Boys no aparecerán, aunque es probable que veamos algunos cameos por parte de Black Noir y otras creaciones de Vought que vimos durante la tercera temporada de la serie.

Si bien por el momento solo hay una temporada confirmada, nada descarta que suceda lo mismo que está pasando con Gen V y, dependiendo de su éxito, tenga más capítulos en un futuro. Por el momento solo nos queda esperar a que más información esté disponible, y es muy probable que este no sea el último spin-off de The Boys en camino. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la quinta temporada de The Boys aquí. De igual forma, estas son las nuevas imágenes del final de la serie.

Nota del Autor:

Ya ni siquiera es irónico. Es más como un cinismo en donde las compañías aprueban contenido que directamente los critican, sabiendo que esto satisface a muchos, pero no general algo genuino. Es triste, pero es la realidad en la que vivimos.

Vía: Variety