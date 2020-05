Alta demanda por una copia gratis de GTA V afecta los servidores de Epic Games

Como les contamos el día de hoy, ya puedes conseguir una copia gratuita de GTA V para PC vía la Epic Games Store. Sin embargo, parece que por el momento esto es imposible, debido a que los servidores de la compañía se han caído debido al gran número de personas intentando conseguir el juego durante esta promoción.

La cuenta oficial de Epic Games ha confirmado que actualmente se encuentran experimentado problemas debido al alto tráfico en el sitio:

We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.

Sin embargo, el problema parece que no se ha quedado en la Epic Games Store y ha afectado otro servidores de la compañía, como el de Fortnite, aunque esto sólo está afectando a la versión de PC y Mac.

We're investigating issues on PC and Mac that may impact Launcher logins and in-game purchases.

We'll provide an update as we have more info. pic.twitter.com/YlFUP3vQEy

— Fortnite Status (@FortniteStatus) May 14, 2020