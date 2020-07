¡Al fin! Ya podrás jugar Mario Kart Tour horizontalmente

Mario Kart Tour es una gran adaptación para celulares de uno de los juegos más populares de Nintendo, pero ciertamente carecía de muchas funciones importantes durante su lanzamiento. Entre ellas, por supuesto, estaba la opción de jugar horizontalmente, pero ahora gracias a una nueva actualización finalmente podremos hacerlo.

Sí, leíste bien, ya podrás jugar Mario Kart Tour sosteniendo tu celular de manera horizontal. Parece como algo que debió estar desde que el juego debutó el año pasado, pero al menos ya podremos hacerlo. La información viene directamente de la Gran N quien compartió el siguiente mensaje en Twitter:

Here’s a sneak peek at some of the content that’s planned for the next #MarioKartTour update. Players will have the option of racing in either the existing portrait mode or the new landscape mode! Landscape mode includes a new control layout, so find your favorite way to play! pic.twitter.com/KchRRfnGtj

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) July 20, 2020