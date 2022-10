Actriz de Bayonetta 3 da pistas sobre la controversia del doblaje

El fin de semana fue toda una controversia para la franquicia de Bayonetta, dado que la ex actriz de voz del personaje lanzó un comunicado que pedía básicamente hacer un boicot contra el videojuego. Durante los comentarios también salió criticada Jennifer Hale, quien ahora es la nueva voz, y si bien no ha dicho nada explícito, parece que hay pistas de lo que opina.

Los seguidores notaron en su timeline de Twitter, que a Hale le han gustado un par de publicaciones que mencionan que es muy probable se haya firmado un acuerdo de confidencialidad, y otro decía específicamente: “Bro, acosa a Platinum Games sobre eso, Hale no sabía nada”.

También, hay otro que menciona:

No voy a sacar conclusiones precipitadas todavía porque solo escuchamos el lado de Taylor de la historia, pero aún no tenemos la perspectiva completa. Me mantendré neutral hasta que los desarrolladores salgan y emitan una declaración.