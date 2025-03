Actor de voz de Encanto habla de posible secuela

Hace años una película de Disney causó mucho revuelo en las redes sociales, Encanto, la cual consiguió muchos memes y tendencias por las canciones tan ingeniosas que se hicieron, incluso se llevó el premio de la academia por animación, lo cual hizo que la empresa arqueara sus cejas a una posible mina de oro. Con esto en mente, es posible que una secuela ya esté en desarrollo, más por nuevas declaraciones de quienes estuvieron involucrados en la original.

El actor John Leguizamo, quien prestó su voz a Bruno Madrigal en la película, ha insinuado que una secuela podría estar en desarrollo. Durante la noche de apertura de Buena Vista Social Club en Broadway, el actor expresó su entusiasmo por retomar su papel y aseguró que el equipo está trabajando en la historia.

“También estoy esperando un Encanto 2, donde lo único que hacemos es hablar de Bruno”, comentó Leguizamo, haciendo referencia a la exitosa canción We Don’t Talk About Bruno. Además, bromeó sobre su insistencia con Disney: “Los estoy llamando todos los días preguntando cuándo va el No. 2”. Sin embargo, hasta el momento, el estudio no ha anunciado oficialmente la secuela.

Encanto cuenta la historia de la mágica familia Madrigal, que vive en las montañas de Colombia en un hogar encantado. Cada miembro de la familia recibe un don especial, desde la súper fuerza hasta la habilidad de sanar, excepto Mirabel, quien se convierte en la clave para salvar su hogar y su legado.

Aunque no hay confirmación oficial, los rumores sobre una continuación han crecido debido al gran impacto cultural de la película y el éxito de su banda sonora. Si se concreta, los fans podrían finalmente obtener más detalles sobre la vida de los integrantes de dicha familia. De hecho, debido a lo que aprendieron en la cinta, es posible que algunos de ellos quieran explorar más allá de su pequeña comunidad.

Vía: People