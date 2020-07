A Plague Tale: Innocence supera el millón de copias vendidas

A Plague Tale: Innocence, el más reciente y aclamado proyecto por parte de Asobo Studios, ha alcanzado un nuevo e impresionante hito en ventas. El título ya logró superar el millón de copias vendidas en todo el mundo, esto de acuerdo con sus desarrolladores.

El estudio compartió la noticia en redes sociales con la siguiente publicación de celebración:

We’re thrilled to announce that A Plague Tale: Innocence has sold over a million copies worldwide!

This wouldn’t have been possible without our community and we’d like to thank every one of you for supporting the game and @AsoboStudio ❤️🐀! pic.twitter.com/YQacwAemIo

