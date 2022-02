Sin lugar a dudas, Halo Infinite tuvo un fuerte arranque el año pasado aunque desde ese entonces ha habido un par de tropiezos. Además de los problemas relacionados al mutijugador, los jugadores siguen esperando para que 343 Industries revele una hoja de ruta con actualizaciones de temporada, así como novedades relacionadas al modo cooperativo y Forge.

Tristemente, deberemos esperar un poco más para tener toda esa información puesto que Joseph Staten, líder del proyecto, reveló que sus desarrolladores “necesitan más tiempo” para finalizar sus planes. Acá su mensaje completo:

Hey folks. In November, I said we’d have a #HaloInfinite update on our Seasonal roadmap, Co-Op, and Forge in January. We need more time to finalize our plans so what we share is something you can rely on. This work is my top priority, and we’ll have an update as soon as we can.

— Joseph Staten (@joestaten) February 1, 2022