Zero y Ao no Kiseki podrían debutar en Occidente

Zero no Kiseki y Ao no Kiseki son dos de los juegos más aclamados en la franquicia de The Legend of Heroes, pero lamentablemente jamás han sido lanzados fuera de Japón. De hecho, ambos títulos serán remasterizados y lanzados en PlayStation 4 muy pronto. Pero, una vez más, solo en territorio nipón.

Los juegos de Trails of Cold Steel han estado ganando más popularidad aquí en el Occidente gracias a su llegada a PS4, así que muchos fans se han estado preguntando si Falcom tiene planes de lanzar la saga previamente mencionada en Norteamérica y Europa. No tenemos una respuesta definitiva todavía, pero parece ser que es una posibilidad.

En una nueva entrevista con Toshihiro Kondon, presidente de Falcom, se habla sobre el potencial de lanzarlos en Occidente:

“Me arrepiento mucho de no poder haber lanzado Zero y Ao en Occidente. Creo que lanzarlos en PlayStation 4 nos ofrecería la posibilidad de darlos a conocer en Norteamérica y Europa.”

Fuente: Gematsu