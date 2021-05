Zack Snyder ofrece clases de cine gratis y así las puedes ver

En años recientes, Zack Snyder ha ganado bastante notoriedad gracias al movimiento #ReleaseTheSnyderCut, que obligó a los ejecutivos de Warner Bros. a liberar su edición de Justice League en HBO Max. Este director recientemente estrenó The Army of the Dead en Netflix, y para celebrarlo, ofrecerá lecciones de cine totalmente gratis.

Y es que Netflix ha creado una miniserie de cuatro capítulos, en donde cada uno de ellos explorará distintos temas sobre las diferentes técnicas cinematográficas que el cineasta ha empleado en películas como 300, Watchmen, Justice League y claro, Army of the Dead. La duración de cada uno de ellos será de 15 a 20 minutos y ya puedes disfrutar de los primeros dos completamente gratis.

Cada semana se estrenará un nuevo capítulo en Netflix Film Club y por ahora solo resta que se estrenen el tercer y cuarto capítulo titulados ‘Creando el corte’ y ‘Construyendo un mundo‘ respectivamente. Este último se enfocará en las complicaciones que resultan a raíz de crear un universo cinematográfico.

Fuente: Netflix